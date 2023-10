Torino, intervento riuscito per Schuurs. Inizierà la riabilitazione tra due settimane

Perr Schuurs è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lesione del crociato patita nel corso della sfida tra Torino e Inter. “Presso la Clinica Toniolo di Bologna, è stato effettuato intervento chirurgico al ginocchio sinistro per Perr Schuurs. Alla seduta operatoria, eseguita dal professor Stefano Zaffagnini, ha partecipato il dottor Corrado Bertolo, medico sociale del Torino Football Club. L’intervento è consistito nella ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro” spiega il club granata in una nota. Il difensore potrà cominciare la riabilitazione tra un paio di settimane e potrà presumibilmente tornare in campo nella prossima stagione.