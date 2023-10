Newcastle, dall’Inghilterra: Ruben Neves e Kalvin Phillips le opzioni per sostituire Tonali

Il Newcastle è costretto a correre ai ripari nel prossimo mercato di gennaio dopo la sospensione di Sandro Tonali. Una tegola mica da poco per i Magpies, che dovranno fare a meno del loro colpo estivo per tutto il corso della stagione. Due i possibili sostituti individuati secondo quanto riportato dal Sun: Ruben Neves dell’Al-Hilal e Kalvin Phillips del Manchester City. Certamente il primo potrebbe essere più alla portata, dato che il club saudita è di proprietà del Saudi Public Investment Fund come proprio la società inglese.