Sci alpino, Goggia pronta a ripartire da Soelden: “Attaccherò come sempre”

“La pelle da iena l’ho sempre. Anzi, da puma, perché la iena approfitta, mentre il puma attacca. E io attaccherò”. Sofia Goggia è pronta per iniziare una nuova stagione e rilascia un’intervista al “Corriere della Sera” alla vigilia del gigante femminile di Soelden. L’avversaria numero uno è sempre lei, Mikaela Shiffrin: “Tutte noi siamo pronte a sfidarla”, dice. E non può non esserci il paragone con un’altra nordamericana entrata nella storia dello sport, Lindey Vonn: “Lindsey aveva una caratura europea, anche come imprinting culturale. Shiffrin l’ho conosciuta soprattutto dalle interviste, peraltro belle e calibrate. È circondata dal team, la distanza che avverti da lei è lo sfogo con cui si protegge”. Quanto all’eterna rivalità con Federica Brignone, “ormai siamo donne e non più ragazzine. È giusto avere reciproco rispetto, senza ostilità e senza sterili polemiche. Però tra me e Federica, salvo qualche battibecco -cosa comune in una squadra-, non c’è mai stato nulla d’altro”.