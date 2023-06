Torino-Inter, Vagnati: “In Conference da ottavi? Pronti a fare qualsiasi cosa. Juric penso rimarrà”

“Sono convinto che Juric rimarrà con noi, del resto ha un contratto. Non si può mai sapere, certo, ma penso rimarrà con noi”. Queste le parole del direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, prima della sfida contro l’Inter in merito al futuro di Juric. E sull’importanza di chiudere ottavi: “Ottavo posto ed eventuale Conference? Siamo pronti a fare qualsiasi cosa, siamo pronti a rinforzarci in caso, abbiamo tutti i parametri ok. Ma siamo concentrati però a oggi”.