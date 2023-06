Finale FA CUP, Gundogan regala la coppa al Manchester City: 2-1 sullo United

Il Manchester City insegue il sogno del Treble. Ora manca solo la Champions League, visto che la FA CUP è tornata nella sponda celeste di Manchester. In quel di Wembley il derby di Manchester è stato equilibrato, merito sorattutto dello United che ha venduto cara la pelle. Cosa non scontata, soprattutto dopo aver subito gol dopo 13 secondi da Gundogan che con una perla ha sorpreso De Gea, entrando negli annali della storia della coppa come il gol più veloce della storia in una finale. Dopo un inizio da horror, lo United ha preso campo ed ha iniziato a creare il suo gioco: al 32esimo cross di Bruno Fernandes, Van Bissaka va di testa e in maniera scomposta Grealish salta e viene colpito al braccio largo. Rigore netto che Bruno Fernandes realizza spiazzando Ortega. Al riposo si va sul’1-1.

La ripresa è scandita subito dal pressing asfissiante del City che culmina al 51esimo quando De Bruyne serve fuori area Gundogan che sempre al volo sorprende De Gea. E’ 2-1 City. Nel finale si aprono gli spazi: Bernando Silva al 73esimo ha la palla del 3-1 ma la spreca. Poi tocca a Foden che non realizza. Al 91esimo è lo United che va vicinissimo al pareggio con Mc Tominay che svetta in area di rigore, ma Ortega e poi Stones rispondono presente. Finisce qui con il City che alzerà ancora una volta la FA CUP.