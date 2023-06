Probabili formazioni Roma-Spezia: trentottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Spezia, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di domenica 4 giugno nella cornice dell’Olimpico. La squadra di Semplici insegue la salvezza e ha bisogno della vittoria in un testa a testa con il Verona, impegnato sul campo del Milan. C’è lo spettro spareggio sullo sfondo e lo Spezia vuole evitarlo. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori, Josè Mourinho (squalificato) e Leonardo Semplici.

ROMA – Mourinho dovrebbe schierare i titolari nell’ultima in casa. Anche Dybala potrebbe rivedersi dal 1′ alle spalle di Belotti, che cerca il primo gol in campionato. Matic e Cristante in mediana.

SPEZIA – Nzola e Shomurodov in ttacco nel 3-5-2. Gyasi e Reca sulle fasce. Ekdal, Bourabia ed Esposito pronti a centrocampo.

Le probabili formazioni di Roma-Spezia

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti

Ballottaggi: Ibanez 55% – Llorente 45%; Dybala 60% – Solbakken 40%

Indisponibili: Kumbulla,

Squalificati: –

Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Ekdal, Bourabia, Esposito, Reca; Nzola, Shomurodov.

Ballottaggi: Esposito 60% – Kovalenko 40%

Indisponibili: Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: –