Crotone-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Foggia, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Una grande classica del calcio di Lega Pro ci sarà domani con il Crotone che dovrà reagire dopo la questione dell’esonero e susseguente dietrofront su Zauli. Dall’altra parte il Foggia che insegue la vetta, essendo al terzo posto. Partita che sarà visibile su SKY SPORT (CANALE 252) e su NOW TV alle ore 18.30.

