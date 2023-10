Wta Monastir 2023, Errani e Paolini trionfano in doppio: super rimonta in finale contro Hontama e Stevanovic

Inizia al meglio per i colori azzurri il weekend azzurro al Wta 250 di Monastir. Sul cemento tunisino infatti Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il titolo del torneo di doppio, battendo in rimonta la giapponese Hontama e la serba Stevanovic con il punteggio di 2-6 7-6(4) 10-6 dopo un’ora e 35 minuti di gioco. Davvero incredibile l’andamento del match, con la romagnola e la toscana che dopo aver perso nettamente il primo set si sono trovate in svantaggio 5-1 nel secondo parziale. Quando tutto sembrava finito, ecco all’improvviso la reazione con quattro game consecutivi e la vittoria al tiebreak prima del trionfo finale al supertiebreak decisivo. Il viatico migliore per Paolini, che domani si giocherà il titolo anche nella finale del singolare contro Elise Mertens.

La coppia italiana conquista il primo titolo insieme, dopo la finale raggiunta a Melbourne 1 lo scorso anno. Per Paolini si tratta del secondo titolo complessivo in doppio della carriera, ben diversa la storia di Errani che oggi festeggia il titolo numero 28 in doppio dopo aver disputato ben 43 finali.