Real, Modric: “Rinnovo? E’ noioso che debba ripetere sempre le stesse cose”

Luka Modric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. “Ancora mi domandate del rinnovo? Non ho ancora parlato con il club di questo. Siamo allo stesso punto dell’anno scorso in questo periodo, è noioso che mi chiediate ogni volta del rinnovo. La situazione non cambia, mi sento bene e voglio restare qui”. Il croato ha poi concluso: “Darò il massimo, come sempre, per meritarmi di restare qui. Con il club ho un ottimo rapporto e non cambierà, vedremo cosa succederà”.