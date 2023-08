Wta Montreal 2023, Swiatek-Muchova interrotta per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Dopo Toronto, anche il programma del Wta di Montreal di venerdì 10 agosto interrotto momentaneamente per pioggia. Al momento della sospensione erano in campo Swiatek-Muchova, con la numero 1 al mondo trascinata al terzo set, e Bouzkova-Kasatkina, con la russa avanti set e break sul 6-3 2-1 ma la sospensione non dovrebbe essere troppo lunga. Ha infatti già smesso di piovere e le giocatrici dovrebbero tornare in campo alle 21.30 italiane. In caso di modifiche, Sportface.it provvederà ad aggiornare i suoi lettori in tempo reale.

AGGIORNAMENTO 21.40 – Ha ripreso a piovere, l’ultimo aggiornamento dice che non ci sarà tennis almeno sino alle 22.30 italiane