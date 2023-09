Tifosi Milan in strada per un compleanno lanciano bottiglie contro Polizia, arrestato il festeggiato

Un gruppo di circa settanta tifosi del Milan ha creato disordini nella notte in corso Sempione all’angolo con via Salvioni, a Milano, dove sono dovute intervenire otto volanti della Polizia per riportare la calma. Intorno alla mezzanotte, il gruppo di ultras rossoneri riunito per festeggiare il compleanno di uno di loro, hanno cominciato a disturbare la circolazione invadendo la carreggiata e accendendo fumogeni mentre lanciavano cori. Una volta arrivata la prima volante, spiega l’Ansa, i tifosi hanno cominciato a lanciare bottiglie e fumogeni contro gli agenti, che hanno chiamato rinforzi. E’ stato acceso e anche puntato il taser, non usato, e alla fine è stato arrestato proprio il festeggiato, 27 anni, già sottoposto a Daspo, altri sei sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.