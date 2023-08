Torino-Cagliari, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Torino-Cagliari, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino i granata sfidano i sardi in quella che si prospetta come una partita molto equilibrata, ma con in palio tre punti importanti per iniziare la stagione nel migliore dei modi. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di lunedì 21 agosto, chi riuscirà a vincere?

Torino-Cagliari sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Fabio Bazzani e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.