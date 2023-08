Torino-Cagliari, cori contro Cairo: “Compra qualcuno”

Nel match tra Torino e Cagliari appena terminato 0-0 si è fatta sentire la contestazione dei tifosi di casa contro il proprietario dei granata Urbano Cairo. Dagli spalti dello Stadio Olimpico Grande Torino infatti sono partiti dei cori all’indirizzo del patron di RCS: “Compra qualcuno, bastardo compra qualcuno“. Il riferimento è alla campagna acquisti sotto tono del Torino, come sottolineato in conferenza stampa anche dall’allenatore Ivan Juric. In campo questa sera infatti c’era un solo volto nuovo rispetto alla formazione dell’anno scorso, ovvero Raoul Bellanova.