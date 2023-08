Crystal Palace-Arsenal oggi in tv, Premier League 2023/2024: orario e diretta streaming

La seconda giornata della Premier League 2023/2024 si chiude oggi con il posticipo del “monday night” tra Crystal Palace e Arsenal. I Gunners di Mikel Arteta, vittoriosi all’esordio, cercheranno di rimanere a punteggio pieno dopo la trasferta di questa sera. Attenzione però al Crystal Palace, che a sua volta ha iniziato il campionato con una vittoria e non vuole certo fermarsi. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match.

ORARI, TV E STREAMING – La partita prenderà il via alle ore 21:00 italiane, le 20:00 londinesi. Diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio, canale 202 della piattaforma satellitare. Gli appassionati potranno seguire la partita anche in diretta streaming tramite Sky Go e Now Tv, mentre Sportface vi racconterà questa sfida con highlights, cronaca, formazioni ufficiali e tanto altro ancora.