Torino-Bologna 0-0, Juric: “Altra partita stradominata, ci mancano i gol”

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Torino-Bologna 0-0, anticipo della trentacinquesima giornata della Serie A 2023/2024. Prestazione coriacea dei granata, che fermano la quarta forza del campionato con i felsinei che quindi mancano il provvisorio sorpasso alla Juventus al terzo posto. “Non riusciamo a vincere partite stradominate, è la nostra storia degli ultimi 4-5 mesi – spiega Juric – Abbiamo sbagliato solo la partita con il Frosinone, per il resto anche oggi abbiamo avuto tante occasioni senza però riuscire a battere una grandissima squadra come il Bologna. Skorupski ha fatto grandi parate, poi abbiamo avuto anche sfortuna con la traversa.”

Parlando del rendimento offensivo dei singoli, il tecnico del Toro entra nel dettaglio: “Normalmente anche i miei esterni fanno 5-6 gol a campionato, quest’anno non sta succedendo e abbiamo tanti giocatori con poche reti – prosegue – Non per questo ci meritiamo fischi, alleno ragazzi splendidi che meriterebbero delle ovazioni per l’applicazione e la voglia che ci mettono sia per vincere che per difendere. Abbiamo uno spirito che raramente vedo da altre parti.” Sulle condizioni di Vlasic: “Ha sentito una fitta e ha dovuto fermarsi, ma viene da due mesi di pubalgia e non si ferma mai. E’ un altro esempio del comportamento di questi ragazzi.”