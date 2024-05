Torino-Bologna 0-0, Skorupski e Calafiori in coro: “Ci teniamo il punto”

Il portiere del Bologna, Lukasz Skorupski, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio in trasferta in casa del Torino: “Guardando come si è messa la partita non sono due punti persi per noi. Il Torino poteva fare due gol, per fortuna ho parato, poi ci siamo difesi bene quindi ci teniamo stretto il punto”.

L’estremo difensore polacco è stato protagonista con due grandi parate: “La seconda (su Ilic, ndr) è stata più difficile, sono rimasto in piedi fino alla fine e mi è andata bene. Ilic, a fine partita, mi ha detto che anche quando giocava col Verona feci una grande parata su di lui”.

Il portiere del Bologna poi conclude lasciando il posto in intervista al suo compagno di squadra Calafiori e parla dell’obiettivo Champions: “Il nostro obiettivo? Il mister ci ha fatto in settimana un discorso, ci ha chiesto cosa volessimo. Noi abbiamo detto che vogliamo andare in Champions, vogliamo agganciare la Juve anche se è molto difficile. Sono rimaste tre partite complicate, non molliamo niente”.

Calafiori rimane sulla linea del compagno Skorupski e si accontenta del punto conquistato: “Un punto è meglio di zero: lo abbiamo fatto su un campo difficilissimo, in una partita in cui siamo riusciti a esprimere di meno il nostro gioco. Se pensiamo alla Champions e al finale di stagione è un punto importante, non da buttare via. Poi, come ha raccontato la nostra stagione, magari riusciamo a vincere contro una big”.

“Quello che abbiamo detto in settimana è che abbiamo raggiunto il primo step, ma siamo stati tutto l’anno lì e vogliamo sognare fino alla fine. Ci crediamo e giochiamo per quello, poi se arriva siamo i più contenti al mondo ma intanto giochiamo per quello”, spiega l’ex romanista parlando dell’obiettivo Champions.

Nel mirino del difensore del Bologna anche la Nazionale: “Lo spero, è il mio obiettivo come ho sempre detto. Poi però capisco il mister, non è facile fare questa scelta perché ci sono tanti giocatori forti”.