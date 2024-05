F1 Gp Miami, Verstappen: “Giro terribile, non ero a mio agio”

Il campione olandese della Red Bull, Max Verstappen, al termine qualifiche shootout del Gran Premio di Miami, ha centrato la pole position pur non dicendosi contento del feeling con la monoposto: “Mi era sembrato un giro terribile. Era difficile far funzionare le gomme, non sono migliorato tanto ma in qualche modo sono arrivato primo. Accetto questa sorpresa, ma non mi sono trovato molto a mio agio oggi. Dopo le prove libere ero fiducioso, ma poi in Q1 le sensazioni sono cambiate. Non so cosa sia successo”.