Torino-Atalanta, Gasperini: “Lookman non ci sarà, mi aspetto gara difficile”

“Abbiamo bisogno di tutti i giocatori al meglio, è fondamentale arrivare a questo punto della stagione nella miglior condizione fisica e mentale. Ci sono mancati alcuni giocatori, speriamo di recuperare anche Lookman che purtroppo non ci sarà nemmeno domani. Se poi segnerà Zapata, o Lookman, o Hojlund, va bene, abbiamo sicuramente bisogno di tutti quanti”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita tra Torino e Atalanta. Sugli avversari: “È una squadra che ha una identità, Juric ha fatto un gran lavoro di rilancio, ma anche la società è cresciuta. Ivan oltre a fare risultati valorizza molto i giocatori. Ma anche per l’Atalanta è un grande merito essere lì davanti a squadre come Fiorentina, Sassuolo, Bologna: avere questo vantaggio importante valorizza anche il nostro lavoro. Mi aspetto una gara difficile, tattica, non so se sarà una bella partita, se sarà aperta o meno, sicuramente tutte e due le squadre cercano sempre la vittoria”.