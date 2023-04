F1, regolamento qualifiche venerdì valide per la gara: come funziona nei weekend con sprint race

Il regolamento delle qualifiche del venerdì nei weekend con la sprint race: ecco come funziona, sono valide per la gara a partire dal 2023. Con la modifica del 25 aprile, è stato stabilito che il sabato diventa un giorno a sé stante dedicato alla gara sprint, mentre le qualifiche del venerdì saranno valide direttamente per la gara della domenica. Di fatto, è tutto immutato rispetto ai weekend consueti per quanto riguarda meccanismo e regole, semplicemente il tutto è anticipato di un giorno.

Dunque avremo il Q1 da diciotto minuti con cinque eliminazioni, il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, infine il Q3 nel quale verranno delineate anche le prime cinque file e conosceremo chi avrà centrato la pole position: per farla fruttare, però, il pilota dovrà aspettare ben due giorni, a cominciare già dal weekend di fine aprile, quello di Baku in Azerbaigian, il primo dei sei in cui è prevista la sprint race. Come è ovvio che sia, resta non più obbligatorio mantenere per la gara la stessa mescola usata per passare il Q2 e approdare al Q3, mentre saranno queste qualifiche, chiaramente, a concorrere alle statistiche per il ruotino del poleman e per la classifica delle pole position all-time.