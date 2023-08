Torino, arriva Lazaro a titolo definitivo dall’Inter: “Adesso sono felice”

Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. A renderlo noto è lo stesso club granata attraverso un comunicato col quale specifica che il laterale austriaco classe 1996 arriva dall’Inter a titolo definitivo. Già in maglia granata dalla passata stagione, ha totalizzato 25 presenze e 4 assist tra Serie A e Coppa Italia. “Tutto il Torino Football Club accoglie Valentino Lazaro con un affettuoso ‘bentornato’: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.

Il giocatore ha poi rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo trasferimento: “Negli ultimi due mesi ho parlato tanto con i miei compagni e dicevo che volevo tornare: c’erano altre opzioni per me, ma amo il Toro e adesso sono felice. Sarà facile per me ambientarmi, conosco già tutto e ho tanti amici in spogliatoio, e giocherò dove mi dice il mister, non ho una preferenza di fascia”.