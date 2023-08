Vela, Palermo-Montecarlo 2023: la situazione aggiornata dopo 30 ore di regata

di Antonio Sepe 24

Dopo la prima notte di navigazione per quanto riguarda la Palermo-Montecarlo 2023, è già tempo dei primi bilanci. Dopo le prime 30 ore di regata, al comando troviamo il 100 piedi Black Jack, dell’armatore australiano Peter Hamburg, che ha circa 50 miglia di vantaggio sul secondo posto. A fare la differenza sono stati i buchi di vento, che hanno causato problemi a tante imbarcazioni ma non all’australiano, il quale viaggia spedito a una media di oltre 10 nodi e sogni di battere il suo stesso record (47 ore e 46 minuti). Attualmente al secondo posto c’è il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC, che corre con i colori del Circolo della Vela Sicilia, seguito dal VO70 I Love Poland, terzo davanti al Cookson 50 Kuka 3 di Franco Niggeler. Nel complesso, però, la gara è molto aperto e tutto può ancora accadere in questa seconda metà.