Spagna, Hermoso attacca Rubiales per il bacio: “Azione inaccettabile che deve essere sanzionata”

Dopo alcuni giorni di silenzio, la calciatrice spagnola Jenni Hermoso si è esposta pubblicamente in merito a quanto accaduto al termine della finale dei Mondiali contro l’Inghilterra. La ragazza è stata infatti baciata sulla bocca dal presidente della Federcalcio Luis Rubiales, immediatamente criticato per il gesto. “Io e il mio sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili” si legge nella nota. Hermoso ha poi invocato l’intervento del Consiglio Superiore dello Sport.