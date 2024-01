Top 100 del CIES: Kvaratskhelia davanti a Leao e Lautaro, Scalvini italiano dal valore più alto

Il CIES, l’osservatore internazionale sul calcio, ha pubblicato la classifica top-100 inerente le valutazioni stimate dei giocatori a livello mondiale, parametro che non va a stabilire il calciatore più forte rispetto agli altri, anche perché è anche la storia contrattuale a fare la differenza. Kylian Mbappé, per esempio, varrebbe la metà di Jude Bellingham (al primo posto e tra i cinque a superare la soglia dei 200 milioni) e sarebbe soltanto il ventisettesimo al mondo, ma solo perché in scadenza col Psg.

Dando uno sguardo alla Serie A, il primo giocatore in classifica è alla posizione 21, si tratta di Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, 115.3 milioni di valore stimato. Precede di appena un milione Rafael Leao (Milan), alla posizione 22, mentre a seguire troviamo Lautaro Martinez (trentatreesimo) e Victor Osimhen (trentaseiesimo), entrambi in grado di superare la valutazione di 100 milioni di euro. Il primo italiano è Giorgio Scalvini, valutazione stimata di 90.6 milioni: il difensore dell’Atalanta, in questa classifica, vale più di Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Dusan Vlahovic, gli unici altri calciatori della Serie A in top-100.