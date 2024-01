Manchester United, ten Hag: “Onana ci sarà per il Wigan, incontro positivo con Ratcliffe”

Il tecnico del Manchester United ten Hag ha parlato in conferenza stampa a quattro giorni dalla sfida di FA Cup contro il Wigan: “Per quanto riguarda Onana, siamo in contatto con il Camerun. Sicuramente ci sarà per il Wigan, non so se sarà a disposizione per il Tottenham“.

Sull’incontro con i proprietario dell‘Ineos Ratcliffe: “Non vedo l’ora di lavorare insieme a Ineos. L’incontro è stato decisamente positivo. Siamo sulla stessa posizione per quanto riguarda la maggior parte delle questioni di cui abbiamo parlato. Ci sono tante idee in questo momento. Dobbiamo decidere cosa possiamo integrare e cosa no. Presto ci rivedremo di nuovo”.