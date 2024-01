Ciclocross, inarrestabile Van der Poel: nove vittorie in altrettante gare, l’olandese vince anche a Koksijde

Non si ferma la striscia di vittorie di Mathieu Van der Poel nel ciclocross. Il fenomeno olandese si è imposto infatti anche a Koksijde, sede del ‘DuinenCross’, quinta ‘tappa’ dell’X20 Trofee. Van der Poel ha attaccato fin dal primo giro ed è giunto in assoluta solitudine al traguardo, rifilando un distacco di 1’20” al connazionale Pim Ronhaar, mentre il grande rivale dell’iridato, il belga Wout Van Aert, si è piazzato terzo a 1’43”. Per Van der Poel si tratta della nona vittoria su altrettante gare disputate dal 16 dicembre al 4 gennaio: l’impressionante elenco contiene tre successi in Coppa del Mondo, tre nell’X20 Trofee, due nell’Exact Cross, una nel Superprestige. A Koksijde si sono viste anche misure di sicurezza straordinarie, con droni e agenti in borghese schierati per scongiurare altri episodi come quello avvenuto sabato a Hulst. Van der Poel infatti aveva sputato addosso a un gruppo di tifosi belgi, in preda all’esasperazione dopo che questi lo avevano insultato e gli avevano lanciato addosso birra e urina nei giri precedenti.