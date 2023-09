Ryder Cup 2023: da Djokovic a Sainz, le stelle dello sport si sfidano a Roma

Mancano meno di 48 ore allo start ufficiale della Ryder Cup, ma al ‘Marco Simone Golf & Country Club’ l’entusiasmo è già alle stelle. Sì, perché oggi mercoledì 27 settembre è il giorno dell’arrivo di vip e campioni di altri sport per l’All Star Match. Uno show unico nel quale si affronteranno le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin. Sul green del campo gara vedremo all’opera per il “Team Monty” il tennista più vincente della storia in Novak Djokovic, e Gareth Bale vincitore di cinque Uefa Champions League. Con loro anche Leonardo Fioravanti, surfista italiano qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, lo youtuber Garrett Hilbert e il numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l’inglese Kipp Popert.

Faranno parte del “Team Pavin”, Carlos Sainz, pilota della Ferrari, Andriy Shevchenko, Pallone d’Oro nel 2004, Victor Cruz, ex stella dei New York Giants della NFL, l’attrice hollywoodiana Kathryn Newton e l’altro giocatore paralimpico, Tommaso Perrino, numero 6 del ranking e CT della Squadra Nazionale Paralimpica Maschile e Femminile della Federazione Italiana Golf. Nel torneo, che si svolgerà sulla distanza di sette buche, con partenza alle ore 13, si confronteranno in incontri di doppio: Montgomerie/Bale-Pavin/Shevchenko; Hilbert/Fioravanti-Newton/Cruz; Djokovic/Popert-Sainz/Perrino.