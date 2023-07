Tabellino Lazio-Triestina 4-0, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Lazio-Triestina 4-0 con i gol e i marcatori dell’amichevole estiva del precampionato 2023 dei biancocelesti. Allo Zandegiacomo la squadra di Sarri non fatica a battere gli alabardati. In gol nel primo tempo Luis Alberto e Immobile, nella ripresa invece i sigilli di Zaccagni e Cancellieri per il poker servito dalla squadra capitolina. Di seguito ecco allora il tabellino completo.

LAZIO-TRIESTINA 4-0

Marcatori: 6′ Luis Alberto, 42′ Immobile, 57′ Zaccagni, 78′ Cancellieri

LAZIO (4-3-3): Provedel (46` Maximiano); Lazzari (81` Dutu), Patric (64` Ruggeri), Romagnoli (46` Casale), Marusic (63` Fares); Vecino (46` Basic), Cataldi (46` Marcos Antonio), Luis Alberto (63` Bertini); Pedro (46` F. Anderson), Immobile (63` Sana Fernandes), Zaccagni (63` Cancellieri).

A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Akpa Akpro, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri

TRIESTINA: Matosevic (46` Agostino), Pavlev (46` Ciofani), Rocchetti (46` Sarzi Puttini), Gori, Malomo, Rizzo (46` Struna), Fofana, Kacinari (46` Lovisa), Lescano (46` Adorante), Felici, Minesso (46` Redan).

A disp.: Agostino, Vivoda, Galliani, Baldi, Germano, Angelini, Han.

All.: Attilio Tesser

Arbitro: Davide Albano (sez. Venezia)

Assistente 1: Davide Carraretto (sez. Treviso)

Assistente 2: Greta Pasquesi (sez. Rovigo)