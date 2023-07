Tennis, sfuma (ancora) il sogno Grande Slam per Djokovic: fatale la sconfitta contro Alcaraz

Novak Djokovic viene sconfitto nella finale di Wimbledon 2023 da Carlos Alcaraz e non riesce a sfatare il tabù Grande Slam. Pur avendo vinto praticamente tutto in carriera ed avendo stabilito un record dopo l’altro, il serbo è costretto a rinunciare per la seconda volta nel giro di tre anni al tanto ambito Grande Slam, ovvero vincere tutti e quattro gli slam nello stesso anno. Nel 2021 fu Daniil Medvedev a rovinargli la festa, proprio nell’ultimo match, in finale a New York. Stavolta invece il ruolo di guastafeste è stato ricoperto da Alcaraz, che ha interrotto una striscia di 20 vittorie consecutive del serbo e l’ha fatto in finale a Wimbledon. Un aspetto che rende ancora più dolorosa la sconfitta di Nole, che oltre ad aver mancato l’opportunità di conquistare il 24° slam e l’ottavo Wimbledon, ha detto addio – probabilmente per sempre – al sogno Grande Slam.