Tabellino Inter-Pergolettese 10-0, amichevoli estive 2023

L‘Inter vince 10-0 contro la Pergolettese nell’ultimo test amichevole prima di partire per la tournée in Giappone. Quattro gol nel primo tempo e sei nel secondo per la squadra di Inzaghi, che ha ottime indicazioni dal solito Lautaro, 4 gol in 45 minuti giocati, e da Dimarco, due assist di cui uno per Lautaro. Ora i nerazzurri voleranno in Giappone per le amichevoli contro l’Al Nassr e il Psg.

INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic (97 Radu 46′, 12 Di Gennaro 68′); 31 Bisseck (36 Darmian 46′), 6 De Vrij ( 15 Acerbi 46′), 95 Bastoni (44 Stabile 46′, 50 A. Stankovic 77′); 2 Dumfries (17 Cuadrado 46, 19 Lazaro 77′), 23 Barella (16 Frattesi 46′), 5 Sensi (14 Fabbian 37′, 21 Asllani 46′), 20 Calhanoglu (22 Mkhitaryan 46′), 8 Gosens (32 Dimarco 46′); 11 Correa (10 Lautaro 46′), 9 Thuram (30 Esposito 46′). Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Soncin (12 Cattaneo 59′); 2 Tonoli (17 Schirru 69′), 6 Arini (13 Lambrughi 69′), 5 Capoferri (19 Tacchinardi 69′); 7 Bariti, 10 Mazzarani (18 Figoli 46′), 4 Andreoli (15 Schiavini 69′), 8 Aucelli ( 20 Sartori 69′), 3 Bozzuto (14 Bignami 46′); 9 Caccavo (16 Sangiovanni 69′), 11 Guiu Vilanova (25 Di Piedi 69′). A disposizione: 21 Caia, 23 Raimondi, 24 Vitalucci. Allenatore: Abbate

Marcatori: 19′ Correa, 22′ Bastoni, 30′ Calhanoglu, 46′ Dumfries, 63′ Lautaro, 75′ Esposito, 76′ rig. Lautaro, 85′ Mkhitaryan, 87′ Lautaro, 92′ rig. Lautaro.

Arbitri: De Angeli, Asciamprener, Cadirola.