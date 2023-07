Hopman Cup 2023: Riedi batte Gasquet in rimonta, Alcaraz piega Goffin

Prosegue la Hopman Cup 2023. Riedi conferma il suo ottimo momento di forma e batte Gasquet al super tie break del terzo set, che si gioca al posto di un terzo set completo, con il punteggio di 3-6 6-3 10-8. Altra vittoria a sorpresa per lo svizzero, dopo quella con Rune, che sta trascinando la sua squadra che vacilla con la seconda sconfitta su due per Naef, battuta da Cornet 1-6 6-3 10-8. Ora si sta disputando il doppio per decretare il vincitore della sfida tra Svizzera e Francia. Vince anche Alcaraz, che non si ferma dopo il trionfo a Wimbledon e piega Goffin al super tie break. 4-6 6-4 10-8 il punteggio a favore del classe 2003, che salva la Spagna dalla sconfitta dopo il successo di Mertens su Masarova 7-6(2) 2-6 10-5. Sarà decisivo anche qui il doppio con Alcaraz e Masarova contro Mertens e Goffin.