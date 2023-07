Tabellino Bologna-Rio Pusteria 13-0: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Bologna-Rio Pusteria, amichevole estiva di domenica 17 luglio che segna il primo test stagionale del 2023 per i rossoblù. Gli uomini di Motta si impongono per 13-0 nella prima sgambata in ritiro. In evidenza Marko Arnautovic con una tripletta, nel secondo tempo ben quattro reti per il giovane Ebone. Ecco di seguito le formazioni con i marcatori di giornata.

RIO PUSTERIA: Mair S., Furlani, Mair P., Hofer A., Oberhofer, Krsic, Rabjia, Schrott, Widmann (dal 28′ Gatterer), Vecchio A. (dal 33′ Mutschlechner), Hofer L.. All.: Nonnato.

Dal 46′: Prader, Turcanu, Amort J., Acherer, Amort T.,Vecchio C., Nagler, Auer, Tauber, Putzer.

BOLOGNA: Skorupski (dal 33′ Ravaglia e dal 60′ Bagnolini); De Silvestri (dal 46′ Posch), Bonifazi (dal 46′ Beukema), Lucumi (dal 46′ Sosa), Lykogiannis (dal 33′ Corazza e dal 60′ Amey); Schouten (dal 46′ Rosetti), Aebischer (dal 46′ Dominguez); Moro (dal 46′ Ferguson), Raimondo (dal 46′ Mazia), Pyyhtia (dal 46′ Barrow); Arnautovic (dal 46′ Ebone). All.: Motta.

ARBITRO: Kovacevic.

MARCATORI: 10′ Arnautovic, 13′ Raimondo, 29′ Aebischer, 33′ Arnautovic, 40′ Pyyhtia, 45′ Arnautovic, 46′ Ebone, 55′ Ebone, 70′ Mazia, 72′ Ebone, 82′ Ferguson, 85′ Posch, 87′ Ebone.