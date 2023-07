Amichevole estiva 2023: l’Atalanta riparte col 10, battuta la Rappresentativa città di Clusone

Carambolata Atalanta, termina 10-1 la prima amichevole stagionale disputata questo pomeriggio contro la Rappresentativa città di Clusone. Triplo vantaggio nerazzurro nella prima frazione di gioco. Ederson sblocca subito il risultato al settimo minuto con un tiro in porta, su assist di Pasalic. Il raddoppio arriva invece al sedicesimo con il colpo di testa di Adopo che coglie bene in area un cross proveniente da calcio d’angolo. Firma il sigillo sul primo tempo, Bakker al 19’. Nella seconda frazione sono otto le marcature, per gli atalantini a segno Maehle, Koopmeiners, Zappacosta, Hojlund e Lookman con doppietta, vana la rete degli avversari insaccata all’82esimo da Camanini, su errore difensivo.