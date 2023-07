Padel, il Major Premier a Roma festeggia numeri da record: 1,2 milioni incassati e boom social

Numeri alla mano, si può dire che il Bnl Italy Major Premier Padel sia stato un successo. Con circa 25mila spettatori paganti, la biglietteria ha infatti incassato 1,2 milioni di euro, il 44%in più rispetto allo scorso anno. Ottime notizie arrivano anche dai social, con i profili ufficiali del torneo che hanno fatto registrare un engagement del +251% e il sito della Fip che ha totalizzato ben 719mila pagine visualizzate.

“Roma si consacra come una delle capitali mondiali del padel oltre che del tennis. Direi che è stata vinta anche questa partita, ma non solo da noi, bensì da tutti quelli che l’hanno giocata: la Federazione, Sport e Salute, Fip e Premier Padel” ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Fitp. “Il Foro Italico ha parlato tutte le lingue del mondo perché il padel ha una vocazione universale. Il lavoro di squadra ha consentito il successo di questa edizione: ancora una volta abbiamo risposto presenti all’appuntamento con la storia” ha spiegato Luigi Carraro, presidente della Fip.

Ha poi preso la parola Ziad Hammoud, membro CdA di Premier Padel, particolarmente entusiasta per la partecipazione delle donne in questa prima edizione combined: “E’ sempre stata la nostra ambizione“. Infine, il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha detto: “Questo torneo si è rivelato una festa di sport per tutti: possiamo parlare di scommessa vinta“.