Supercoppa Italiana, Casini: “Final Four? È allo studio della Serie A, è un’opportunità”

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a SportMediaset difendendo la scelta di giocare la finale di Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter a Riyad. Ecco le sue parole: “Siamo contenti dell’accoglienza, è la terza volta che la Serie A viene in Arabia Saudita e la dodicesima volta che si gioca all’estero. È per promuovere all’estero la bellezza del calcio italiano. Cambio di format? La Spagna, che ci ha inseguito in Arabia Saudita, ha anticipato il modello della Final Four. È allo studio della Serie A, è un’opportunità perché vorrebbe dire collegare alla promozione del calcio quella della cultura”.