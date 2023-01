Probabili formazioni Lazio-Bologna: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Fischio d’inizio alle 18 di giovedì 19 gennaio nella cornice dello stadio Olimpico. La squadra di Sarri cerca il pass per i quarti di finale contro una tra Juventus e Monza. Una sfida da non perdere, che vedrà di fronte una squadra a caccia di riscatti e una formazione – quella di Thiago Motta – che deve recuperare i giocatori dall’infermeria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

LAZIO – Dovrebbe rivedersi Maximiano tra i pali. Casualmente, le sue uniche due partite in biancoceleste saranno proprio contro il Bologna. Torna Pedro dal 1′, Lazzari dopo la squalifica in campionato sarà titolare. Tanto turn over per Sarri.

BOLOGNA – Barrow torna titolare e si prende il centro dell’attacco data l’indisponibilità di Arnautovic e il poco tempo di rimettere in forma Zirkzee (che dovrebbe essere convocato).

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro

Ballottaggi: Vecino 55% – Milinkovic-Savic 45%;

Indisponibili: Immobile (in dubbio)

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Aebischer; Barrow

Ballottaggi: Lykogiannis 55% – Cambiaso 45%; Orsolini 55% – Sansone 45%

Indisponibili: Bonifazi, Zirkzee (in dubbio), Arnautovic

Squalificati: –