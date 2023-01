Milan-Inter, Lukaku e Brozovic in panchina

Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic saranno in panchina nel derby di Supercoppa contro il Milan. Il centrocampista croato non ha ancora recuperato al 100% dal fastidio al polpaccio, ma Inzaghi lo ha inserito comunque nella lista dei convocati per il match del King Fahd International Stadium. Brozovic ha lavorato ancora a parte nell’ultimo allenamento prima della partenza per l’Arabia Saudita, mentre Lukaku è tornato in gruppo ed è pronto ad entrare in campo nonostante il fastidio al ginocchio sinistro. Tuttavia non si conoscono le reali condizioni dei due nerazzurri, quanti minuti hanno nelle gambe e se ci sarà la possibilità di vederli entrare in campo nella ripresa.