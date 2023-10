Supercoppa Italiana, cambiano le date: autorità Arabia Saudita chiedono spostamento

Con tutta probabilità cambiano le date della Supercoppa Italiana, la prima a quattro squadre, che in origine si sarebbe dovuta disputare il 4, 5 e 8 gennaio 2024 in Arabia Saudita. Proprio le autorità sportive arabe, come riferisce la Lega Serie A, hanno chiesto uno spostamento del torneo con semifinali e finale che coinvolge Inter, Fiorentina, Napoli e Lazio. A cascata, il tutto avrà ripercussioni anche sul calendario della Serie A e della Coppa Italia, originariamente compilato tenendo conto degli impegni in quelle date. “La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della Ea Sports Fc SuperCup. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.