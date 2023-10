Scherma, Mondiali paralimpici Terni 2023: ori per Lambertini e Rigo, di bronzo Pasquino, Betti e Russo

Si è conclusa la prima giornata dei Mondiali di scherma paralimpica di Terni 2023. Per l’Italia arrivano due ori e tre bronzi. Sul gradino più alto del podio ci sono i fiorettisti Emanuele Lambertini (categoria A) e Leonardo Rigo (categoria C), mentre sul più basso Rossana Pasquino (sciabola B), Matteo Betti (fioretto A) e William Russo (fioretto C). La leggenda del fioretto Valentina Vezzali ha aperto e coordinato la cerimonia inaugurale introducendo lo spettacolo dell’associazione la Corsa all’Anello di Narni. In seguito hanno preso la parola il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il presidente dell’Iwas Pal Zekeresz, il presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi e il presidente del Comitato organizzatore Alberto Tiberi. Dopo un videomessaggio della Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a lanciare l’ultimo emozionante messaggio al pubblico che ha gremito il PalaTerni dichiarando ufficialmente aperti i Campionati. Pochi minuti prima la nuovissima struttura ternana era stata inaugurata con il taglio del nastro dal primo cittadino Stefano Bandecchi.