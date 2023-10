Kevin Prince Boateng rivela: “A Barcellona dissi che Messi era più forte di Ronaldo, ma era una bugia”

Kevin Prince Boateng ha svelato un aneddoto della sua breve esperienza al Barcellona, nel corso del suo intervento al podcast di Rio Ferdinand. “È stata una delle bugie più grandi della mia vita: quando arrivai al Barcellona, mi chiesero subito chi fosse il miglior giocatore del mondo. Ho dovuto dire che era Lionel Messi, ma ho mentito. Normalmente dico sempre la verità, ma ho mentito. Ho sempre tifato per il Real Madrid quando ero adolescente e adoro Cristiano Ronaldo. Ma mi hanno detto che dovevo dire così, altrimenti non avrei giocato”, ha rivelato. C’è spazio per un retroscena: “Messi una volta mi chiese dell’Italia, perché in quel momento Cristiano Ronaldo era in Serie A. Mi chiese ‘segnerei tanti gol’? Risposi ‘Segneresti dove vuoi, sei Messi'”.