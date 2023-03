Supercoppa Italiana a quattro squadre, la Cremonese sogna: in corsa per le Final Four

La Supercoppa Italiana passa a quattro squadre e col nuovo format una squadra “insospettabile” sogna ancora di poter partecipare alla prima edizione rivoluzionata. Si tratta della Cremonese, che al pari di Fiorentina, Inter e Juventus è in corsa per occupare uno dei due slot riservati alle finaliste della Coppa Italia, visto che dovrà disputare la semifinale con i viola dopo aver eliminato Napoli e Roma.

A gennaio 2024, infatti, potrebbero esserci anche i lombardi (ovviamente il discorso è valido anche per le più abituate ad approdare in finali Fiorentina, Inter e Juventus), a patto che arrivino in finale superando la Fiorentina, contro cui hanno perso proprio poche ore fa in campionato. A quel punto, la qualificazione sarebbe matematica e i grigiorossi si giocheranno la possibilità di vincere ben due trofei, la Coppa Italia e mesi dopo la Supercoppa Italiana, in quest’ultimo caso, vista la situazione deficitaria in classifica, presumibilmente direttamente da iscritta alla Serie B. E sarebbe un’altra pagina di storia incredibile.