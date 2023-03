Milan, contro la Salernitana per la prima volta nessun italiano dal 1′ nell’era dei tre punti

Il Milan scende in campo contro la Salernitana senza nessun italiano tra i titolari. Un fatto inedito nell’era dei tre punti, visto che mai da quando si è passati ai tre punti, nel 1994-1995, quindi quasi trent’anni, non era mai accaduto. Nella formazione titolare scelta da Stefano Pioli, infatti, solo stranieri presenti con la sostituzione di Tonali con Bennacer maturata nelle ultime ore. In panchina, invece, presenti Mirante, Calabria, Tonali, Florenzi, Pobega e Gabbia.