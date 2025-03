Sabato primo marzo 2025, ore 18:00 stadio Diego Armando Maradona: Napoli-Inter. La partita che potrebbe indirizzare in maniera forte e decisa il campionato di Serie A 2024/2025, oppure che potrebbe lasciare tutto in sospeso favorendo il rientro dell’Atalanta e, hai visto mai, anche della Juventus di un Thiago Motta con l’acqua alla gola. In ogni caso, quella di questa sera, non può essere considerata una partita come tutte le altre. Antonio Conte contro Simone Inzaghi, Romelu Lukaku contro Lautaro Martinez, le ultime due squadre che sono riuscite a vincere lo Scudetto. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti. L’Inter ci arriva con un punto di vantaggio, 57 vs 56, ed un sorpasso maturato proprio la scorsa settimana con la vittoria dei nerazzurri sul Genoa e la sconfitta subita dal Napoli in casa del Como.

I PRECEDENTI

L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (due vittorie e due pareggi), lo scorso anno i nerazzurri vinsero per 3-0 con le reti di Calhanoglu, Barella e Thuram e non vincono due partite di fila in casa del Napoli da 28 anni (1997). Il Napoli ha vinto solo una delle ultime undici sfide contro l’Inter in Serie A (quattro pareggi e sei sconfitte), da inizio 2020 contro nessun’altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi (uno) e perso così tante gare (sei).

LE STATISTICHE

Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato, con tre pareggi seguiti da una sconfitta: una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A (al massimo si è fermato a quattro con l’Atalanta 2009/2010 e con la Juventus 2011/2012), i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’Inter in casa (0-3).

Romelu Lukaku, 97 presenze e 57 gol in Serie A con l’Inter tra il 2019 e il 2023, con una rete andrebbe in doppia cifra per la quinta volta da quando ha debuttato nella competizione (2019/20), nel periodo solo Lautaro Martínez (sei, la più recente raggiunta proprio nell’ultima giornata) ci è riuscito in più occasioni in Serie A. Lautaro Martínez ha segnato un gol in sei sfide sul campo del Napoli in Serie A, il 6 gennaio 2020 (successo per 3-1): tra le squadre contro cui ha realizzato al massimo una rete fuori casa, solo contro la Juventus (sette) conta più presenze in trasferta nella competizione; in caso di successo, l’argentino otterrebbe la sua 150ª vittoria in Serie A.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida scudetto tra Napoli e Inter sarà visibile in esclusiva su Dazn .Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.