Cori razzisti a Maignan, la Procura di Udine apre procedimento penale a carico della persona individuata

La Procura di Udine ha annunciato di aver aperto un procedimento penale a carico della persona individuata e denunciata per il reato di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (604 bis), in relazione a quanto accaduto domenica scorsa in occasione di Udinese-Milan. Nel primo tempo del match Maignan ha segnalato all’arbitro Maresca di essere stato bersaglio di insulti razzisti da alcuni tifosi sugli spalti e nel post gara l’estremo difensore ha chiesto sanzioni dure ai responsabili. La Procura ha fatto sapere che le indagini continuano per verificare nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, se vi sono altre persone responsabili e il ruolo avuto dall’uomo denunciato, che intanto è stato bandito a vita dallo stadio dall’Udinese.