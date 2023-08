Stadio Roma a Pietralata, il 7 settembre il primo incontro pubblico per la presentazione del progetto

Un nuovo passo per il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata. “Il primo degli incontri pubblici per la presentazione del progetto e l’approfondimento dei vari aspetti caratterizzanti, si terrà il prossimo 7 settembre alle 17.30 presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio”, si legge in una nota dell’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. “Come annunciato nelle scorse settimane, è stato affidato a Nomisma l’incarico di coordinare il dibattito pubblico sulla proposta per il nuovo Stadio della Roma da realizzare in località Pietralata. In queste settimane Roma Capitale, di concerto con la Roma e insieme a Nomisma, sta predisponendo tutte le attività propedeutiche allo svolgimento del Dibattito Pubblico“, spiega.