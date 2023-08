Inter, Moratti: “Lukaku una delusione. Meglio che sia andato via”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato del futuro della sua squadra del cuore e della delusione arrivata dai contatti continui e sempre più frequenti fra Lukaku e la Juventus. Queste le parole di Moratti ai microfoni di Notizie.com.

Moratti: “Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così, non si fa in quel modo e basta. Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo, ci manca un bell’attaccante per completare la rosa e dare l’assalto allo scudetto“.

Sul mercato: “Fino ad ora sono stati presi giocatori ottimi, come Frattesi e lo stesso Thuram, mi sembra ottimi prospetti e ottimi giocatori, sono curioso di vedere come va a finire la storia del centravanti. Ne abbiamo bisogno. Chi mi piacerebbe? Eh, ma quelli che volevo e avrei desiderato stanno andando tutti in Arabia, ma sono convinto che la società prenderà un giocatore forte, che magari nessuno si aspetta. Abbiamo una grande squadra e un allenatore in gamba”