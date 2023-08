Monza, Palladino: “Berlusconi ha fatto la storia del calcio. Gli sarò per sempre grato”

Giornata di vigilia per il Trofeo Silvio Berlusconi che vedrà contrapposte Monza e Milan. Il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, sottolineando la sua gratitudine nei confronti dell’ex presidente.

Le parole di Palladino su Berlusconi: “Al presidente mi legano tantissimi ricordi che porterò sempre nel cuore. Mi ha fatto sentire da subito uno di famiglia e soprattutto mi ha dato la possibilità di coronare il grande sogno di allenare in Serie A. A lui vorrò sempre tanto bene. Il presidente ha fatto la storia del calcio italiano e internazionale, amava il Milan e il Monza. Speriamo di fare una bella partita, faremo di tutto per omaggiarlo nel migliore dei modi. Il presidente ci manca tantissimo. Ci voleva bene, ci faceva stare bene e ci ha messo nelle condizioni in pochi anni di portare questa club in Serie A. Personalmente sarò grato a lui per tutta la vita“.