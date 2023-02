Stadio Olimpico, il terreno sotto prova: Europa, rugby e campionato in otto giorni

Simbolo dell’intasamento del calendario delle romane è la data di Lazio-AZ Alkmaar, andata degli ottavi di Conference League, in programma di martedì alle 18:45 e non di giovedì come è abitudine per le due competizioni europee minori. E l’allarme sulle condizioni del terreno dell’Olimpico, alla luce dei tanti impegni, è quasi uno spot per gli stadi di proprietà, con la Roma che ha già avviato l’iter per il suo impianto e la Lazio che potrebbe approfondire i discorsi Flaminio. Un discorso per il futuro. Quello del presente vede cinque partite in otto giorni. Domenica 5 marzo c’è Roma-Juventus, martedì 7 tocca alla Lazio contro l’AZ, mentre due giorni dopo la Roma ospiterà il Real Sociedad. Come se non bastasse, sabato è in programma Italia-Galles del Sei Nazioni. E domenica, in chiusura, Roma-Sassuolo. Ad inizio stagione Mourinho e Sarri non hanno risparmiato critiche per le condizioni del terreno di gioco dell’impianto capitolino. Poi i lavori hanno dato i loro frutti, portando l’Olimpico nelle condizioni ottimali. Adesso un nuovo banco di prova.

domenica 5 marzo, Roma-Juventus

martedì 7 marzo, Lazio-Az Alkmaar

giovedì 9 marzo, Roma-Real Sociedad

sabato 11 marzo, Italia-Galles Sei Nazioni

Domenica 12 marzo, Roma-Sassuolo