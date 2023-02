All’età di 84 anni è morto Maurizio Costanzo, noto giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore. L’uomo aveva avuto anche un ruolo nel calcio, in quanto è stato consulente della comunicazione dell’AS Roma prima di dimettersi nel febbraio 2022, spiegando “Non riuscivo a fare le cose che volevo fare“. Costanzo si è spento proprio a Roma, sua città natale, come comunicato dal suo ufficio stampa.