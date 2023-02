Regolamento sorteggio ottavi di finale Europa League 2022/2023: ecco come funziona

Il regolamento del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023, ecco come funziona e tutte le informazioni utili. Per l’Italia Juventus e Roma sperano di esserci, in ogni caso a Nyon si ritroveranno sedici club, gli otto già qualificati a novembre per la vittoria della fase a gironi, inserite nella prima fascia, vale a dire, Arsenal (ENG), Betis (ESP), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (NED), Friburgo (GER), Real Sociedad (ESP) e Union Saint-Gilloise (BEL), e le vincitrici dei playoff di febbraio, inserite in seconda fascia. Queste ultime giocheranno in casa l’andata e fuori casa il ritorno e saranno accoppiate a una squadra testa di serie per sorteggio, con l’unico paletto secondo il quale non possono sfidarsi squadre dello stesso paese (concesso invece l’accoppiamento tra squadre già affrontatesi ai gironi, dunque un ipotetico Betis-Roma è già consentito).

Ecco come funziona il sorteggio degli ottavi Europa League

Il sito Uefa riepiloga il tutto: “Le otto vincitrici della fase a gironi di UEFA Europa League sono teste di serie, mentre le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta non sono teste di serie. Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa League giocano il ritorno in casa. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio”.