Spezia-Verona, Semplici: “Amarezza smisurata, chiediamo scusa ai nostri tifosi”

“L’amarezza è smisurata, chiediamo scusa ai tifosi per un risultato estremamente negativo per questa società”. Così Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta per 3-1 maturata nello spareggio salvezza contro il Verona, che ha decretato così la retrocessione in Serie B dei liguri. “La partita di oggi è stata lo specchio della nostra stagione, dove abbiamo creato tanto senza realizzare al massimo – ha detto Semplici -. C’è tantissima amarezza, specialmente per i tifosi. L’episodio decisivo è stato il rigore, che se avessimo segnato ci avrebbe potuto portare sulla strada giusta almeno per il pareggio. Le prestazioni durante le quindici partite dove ci sono stato io in panchina sono anche state buone, purtroppo non siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo tanto cercato. È anche difficile trovare le parole giuste per vivere questo momento di dispiacere per me e per tutta la squadra, alla quale mancavano anche nove giocatori per infortuni e squalifiche. In stagioni del genere anche questi aspetti fanno la differenza, ma è inutile trovare scusanti per un risultato che purtroppo è stato negativo. Il futuro al momento è l’ultimo dei pensieri, c’è solo da chiedere scusa a tutti i tifosi”.